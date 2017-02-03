Погода в Запорожье: ожидается мокрый снег и температура выше ноля
Сегодня, 3 февраля, в Запорожье на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний снег должен закончиться до полудня, а вечером…
Запорожские налоговики показали из чего «элитное» спиртное делают (ВИДЕО)
В Запорожье ликвидирован очередной подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, который бутлегеры реализовывали через интернет. По информации Госфискальной службы в…
13-летняя каратистка из Запорожья «избила» ведущего популярного ТВ-шоу (ФОТО)
С 31 января, стартовала премьера украинского теле-шоу «Мастер шеф. Дети-2». В 20-ту лучших на кастинге прошла юная запорожанка. Читайте также: Певица…