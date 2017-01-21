В четверг, 19 января ночью около 22:00 произошло серьезное ДТП на пересечении улиц Лермонтова и Патриотической возле ДК«Орбита» в центре Запорожья. Этой аварии в сети…

Большинство запорожцев жалуются на то, что в их дворах мусорные баки стоят, заполнены доверху, и никто их не вывозит. В чем же причина и…

Вчера, 20 января в Заводское отделение полиции обратился 39-летний таксист, который рассказал, что около 5 утра на остановке общественного транспорта «Глазунова» в его автомобиль «Дэу…

Вчера, 20 января сотрудники Мелитопольского отдела полиции установили местонахождение 22-летней женщины и ее 4-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области. Читайте также: В сети…

Завтра, 22 января в Запорожье в 9:00 пройдет конкурс солистов, ансамблей и оркестров преподавателей музыкального искусства начальных специализированных художественных заведений. Читайте также: В Запоріжжі презентували стрічку…

На уборку тротуаров в Запорожье нету денег (ФОТО) На сегодняшний день большинство тротуаров в Запорожье остаются неочищенными от снега и льда, а в…

Прогноз погоды: белоснежные облака и вечерний снег ожидают Запорожье Сегодня, 21 января в субботу, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, но они будут…

Убийцы, расчленившие тело запорожской студентки, будут жаловаться на приговор Уроженцы крымских городков, убив и расчленив в Запорожье однокурсницу, получили 14 и 13 лет лишения…

Запорожский прокурор-наркоман изготавливал зелье для клиентов и прятал его в документах (ВИДЕО, ФОТО) Уже бывшему сотруднику прокуратуры Запорожья грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. В…

В Бердянске из-за пожара на складе пострадал охранник (ФОТО) Сегодня, 20 января в 2:55 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в одном…

В Запорожье у двоих жителей обнаружили малярию В начале года в Запорожье были зарегистрированы несколько случаев завоза на территорию города тропической малярии. Читайте…