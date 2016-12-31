Романовичев: Грустное предновогодье… Политика

Романовичев: Грустное предновогодье…

В Запорожье с автомобилистов собирают деньги за «воздух» Общество

В Запорожье с автомобилистов собирают деньги за «воздух»

Украинские студенты-бюджетники теперь смогут получать почти 1500 гривен степендии Экономика

Украинские студенты-бюджетники теперь смогут получать почти 1500 гривен степендии

В Украине на государственном уровне признали новый вид спорта (ФОТО) Спорт

В Украине на государственном уровне признали новый вид спорта (ФОТО)

В Запорожье проводят флешмоб по высадке ёлок

В Запорожье проводят флешмоб по высадке ёлок В Запорожье проводят новогодний флешмоб по спасению ёлок в городе. Суть флешмоба: 1. В преддверии Нового Года покупаем саженец ели…

30.12.2016 / No Comment / Read More

На одной из передовых позиций боевиков была попытка бунта — ГУР

На одной из передовых позиций боевиков была попытка бунта — ГУР В Главном управлении разведки (ГУР) Украины сообщили о том, что 26 декабря одно из подразделений боевиков на передовых позициях отказалось…

29.12.2016 / No Comment / Read More

В СБУ выложили телефонные переговоры, работавшего на боевиков, полковника разведки ВСУ (АУДИО)

В СБУ выложили телефонные переговоры, работавшего на боевиков, полковника разведки ВСУ (АУДИО) Служба безопасности Украины выложила в сеть записи телефонных переговоров бывшего полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, который подозревается в том, что он…

29.12.2016 / No Comment / Read More
Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Памятная дата: как в Запорожье День Достоинства и Свободы проходил (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У краєзнавчому музею відкрилась унікальна виставка народних музичних інструментів (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Три дня и две ночи: как проходила «Запорожская книжная толока» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Стал известен режим работы центров обслуживания плательщиков на новогодние праздники

Стал известен режим работы центров обслуживания плательщиков на новогодние праздники

Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что ведомство утвердило режим работы центров обслуживания плательщиков на новогодние праздник: 31 декабря 2016 — рабочий день в режиме дежурства до 13-00; 6 января 2017 — в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час; 9…

28.12.2016 / No Comment / Read More

Запорожский автозавод начал выпуск фургонов ZAZ Vida Cargo

Запорожский автозавод начал выпуск фургонов ZAZ Vida Cargo Запорожский автозавод начал серийный выпуск нового автомобиля – бизнес-фургона ZAZ Vida Cargo. Об этом сообщает…

27.12.2016 / No Comment / Read More
Запорожские коммунальщики потратили 3 миллиона гривен на мусорные контейнеры
В Украине снизят цену на электроэнергию
В 2017 году аэропорт «Запорожье» может получить 180 миллионов гривен на строительство нового терминала
Игра «Ощадбанка» Госбанк обязывает своих клиентов брать кредит под 30 процентов годовых?
В Запорожье пройдет «Марш Чести»

В Запорожье пройдет «Марш Чести»

В воскресенье, 1 января в Запорожье впервые будет проходить факельное шествие «Марш Чести». Марш будет посвящен сто восьмой годовщины со дня рождения Степана Бандеры, лидера ОУН. Читайте также: В Запорожье проходит художественная выставка «Колорит» Сбор всех желающих по участвовать на площади Маяковского в 16:00. Все кто хочет…

29.12.2016 / 1 Comment / Read More

Запорожский студент при помощи пластилин создал удивительный мультфильм (ВИДЕО)

Запорожский студент при помощи пластилин создал удивительный мультфильм (ВИДЕО) В субботу, 24 декабря в Запорожье в ТРК «CITY MALL» прошла презентация нового мультфильма «Мрії здійснюються». Пластилиновый мультфильм, который…

28.12.2016 / No Comment / Read More
В Запорожье проходит художественная выставка «Колорит»
Сегодня Запорожский областной краеведческий музей отмечает свое 95-летие
Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье пройдет «Вечер Новогоднего кино»
Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…

19.03.2015 / No Comment / Read More

Худой мир во время войны

Худой мир во время войны В ночь на 15 февраля, на которое было намечено начало перемирия, президент Порошенко собрал телекамеры. Его…

26.02.2015 / No Comment / Read More
Итоги недели
Жителей области переводят на рыночные условия
Освободят ли Савченко?
26 января: важно помнить. В день годовщины запорожского Майдана активисты сожгли георгиевские ленты
Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

«Служба безопасности Украины обнаружила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях страны. Об этом рассказал председатель СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс». «Планы по дестабилизации в Украине в целом в ноябре текущего года, где расписаны детали и сценарии в 10­-15 регионах Украины: кто, как и…

11.11.2016 / No Comment / Read More

Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ

Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ Ну, я вам скажу, и неделька выдалась ­ на обычный месяц громких событий хватило! Начнём…

03.11.2016 / No Comment / Read More
0,1% «нала»: ждать ли благотворительному телемарафону помощи от высокопоставленных лиц Запорожской области?
Антиукраинская коалиция — в Берлине и дома… — Романовичев
Ярмарка лицемерия в святой для украинцев день — мнение
Неделя смертей с расстрелом в Днепре — мнение
Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)

Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)

C самого детства каждый верит в чудеса и магию. Даже став взрослым, хочется по-прежнему верить и знать, что чудеса в жизни случаются. Это с успехом подтверждает фокусник-иллюзионист, который заставит поверить в магию даже самых заядлых скептиков. Фокусник-иллюзионист Артем Трищенков, который не перестает удивлять самых искушенных…

17.12.2016 / No Comment / Read More

«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы

«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы Для родителей здоровье их чада – на первом месте. Конечно же, взрослым хочется уберечь своих…

17.12.2016 / No Comment / Read More
Федір Турченко: «За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…»
«Люди в Украине очень приветливые, гостеприимные и доброжелательные» — Председатель Запорожского грузинского общества Мамука Качлишвили
«Кукла, как эхо, отображает мой внутренний мир», – мастерица Вера Бочарь (ФОТО)
Через тернии к звездам: в Запорожье открылся первый coworking центр (ФОТО)
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