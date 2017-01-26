Мэра Запорожья Буряка обвинили в высоких тарифах и покрывательстве бардака в коммунальных предприятиях
Мэр Запорожья Владимир Буряк и поддержавшие его члены фракций «Оппозиционный блок» и «Новая политика» отказались создавать комиссию по проверки финансово-экономической…
Депутаты отложили проблему установки внутриквартирных счетчиков газа для жителей Запорожья
Мэр Запорожья Владимир Буряк сумел убедить депутатов снять с рассмотрения проект решения об общедомовых счетчиках газа. Сегодня, 25 января, во…
Выпускники школ Запорожья посредственно знают иностранные языки
По результатам прохождения ВНО запорожские выпускники показали посредственные результаты в изучении иностранных языков. Такие неприглядные факты были оглашены во время…