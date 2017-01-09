Зоозащитница Олеся Кулик и активные запорожцы провели кормление птиц на Хортице (ФОТО)
Вчера, 8 января запорожцы вместе с зоозащитнице Олесей Кулик провели кормление птиц на Хортице. На мероприятие собралось много желающих помочь…
В селах Запорожской области появятся бойцы дорожно-патрульной полиции
В Запорожской области в этом году может появиться новый батальон дорожно-патрульной полиции. Как сообщил информпорталу VERGE начальник управления патрульной полиции…
Модель из Запорожья стала лицом Valentino и отправилась покорять Нью-Йорк
Сегодня рано утром запорожская модель Юлия Ратнер вылетает из Киева в Нью-Йорк на показ мод. Как рассказал корреспонденту портала «ВЕРЖЕ»…