Упал, очнулся – гипс, или Опасность зимних травм
Во время гололедицы количество пострадавших в зимний период значительно увеличивается. Основными травмами являются переломы, растяжения, ушибы, вывихи, разрыв связок и…
Запорожские браконьеры выловили в Азовском море бычков на 3 миллиона гривен
Правда, 4-м браконьерам грозит смехотворный штраф — 1,7 тысячи гривен или, в крайнем случае, ограничение свободы на срок до трех…
Прогноз погоды: в Запорожье гололедица и мокрый снег с дождем
Сегодня, 15 января в Запорожье ожидается дождь, местами со снегом. Весь день будет пасмурная погода и сильный гололед, водители и…