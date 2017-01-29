В Акимовке в ДТП умерло сразу двое Сегодня, 29 января, около 00:30 в Акимовке произошло жестокое ДТП. Про это сообщил глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко. Читайте также: В Мелитополе «безумная»…

В Запорожье с пятого этажа выпал 28-летний житель города Сегодня, 29 января, в Запорожье по улице Сталевара около 2:00 с пятого этажа жилого дома выпал 28-летний житель Запорожья. Об это сообщил глава независимого профсоюза работников «скорой…

В Запорожье пройдет вечер памяти Кузьме Скрябину В четверг, 2 февраля, в 21:00 пройдет мероприятие в память о Кузьме Скрябине. Так, весь вечер будут играть полюбившиеся зрителям песни легендарного артиста и…

В Запорожье тарифы на коммунальные услуги «растут на дрожжах» Лучше кофе, рассола и холодного душа бодрит и трезвит коммунальная платежка. Уже традиционно после январских праздников у запорожцев — шоковая терапия. Как говорится, новый…