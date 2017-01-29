Знают ли запорожцы что-либо о новой медицинской реформе (СОЦОПРОС)
Слышали ли что-то? Если да, то что? И готовы (согласны) ли вы отдавать свои данные в электронном виде? Наталия, 34…
Растем: Запорожье может расшириться на 1300 гектар (ГЕНПЛАН)
Вчера, 27 января, прошла прес-конференция, на которой замглавы города Сергей Мешок рассказал о том, что в Запорожье подготовлены изменения в…
Новая медицинская реформа – бояться или радоваться?
В Киеве 22 декабря 2016 года в Украинском кризисном медиацентре прошел брифинг на тему «Презентация дорожной карты и принципов первого…