Без слез не взглянешь: жители Запорожья разыскали одну из самых «убитых» дорог города (ВИДЕО 18+)
В среду, 18 января в сети опубликовали видео состоянии дорог в Запорожье с водительского кресла. Так, на видео видно дорогу на…
Крещение-2017 или как запорожцы в «Иордане» очищались (ФОТОРЕПОРТАЖ)
По традиции, 19-го января запорожцы отметили Крещение. В этот день принято святить воду, просить благословения и окунаться с головой в…
Запорожье побило печальный рекорд: на тысячу жителей — свыше 27 преступлений
Запорожская область заняла первое место в Украине по уровню преступности: на 10 тысяч населения — 273 преступлений. Как сообщил во…