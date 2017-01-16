Зачем к нам наведался вице-президент США Джо Байден? — Романовичев Политика

Зачем к нам наведался вице-президент США Джо Байден? — Романовичев

Несвежая «молочка» выбила из колеи 80 жителей Запорожья Общество

Несвежая «молочка» выбила из колеи 80 жителей Запорожья

На автозаправочной станции Запорожья торговали “левым” бензином и алкоголем Экономика

На автозаправочной станции Запорожья торговали “левым” бензином и алкоголем

ФК «Металлург» покинул главный тренер (ФОТО) Спорт

ФК «Металлург» покинул главный тренер (ФОТО)

Упал, очнулся – гипс, или Опасность зимних травм

Упал, очнулся – гипс, или Опасность зимних травм Во время гололедицы количество пострадавших в зимний период значительно увеличивается. Основными травмами являются  переломы, растяжения, ушибы, вывихи, разрыв связок и…

15.01.2017 / No Comment / Read More

Запорожские браконьеры выловили в Азовском море бычков на 3 миллиона гривен

Запорожские браконьеры выловили в Азовском море бычков на 3 миллиона гривен Правда, 4-м браконьерам грозит смехотворный штраф — 1,7 тысячи гривен или, в крайнем случае, ограничение свободы на срок до трех…

15.01.2017 / No Comment / Read More

Прогноз погоды: в Запорожье гололедица и мокрый снег с дождем

Прогноз погоды: в Запорожье гололедица и мокрый снег с дождем Сегодня, 15 января в Запорожье ожидается дождь, местами со снегом. Весь день будет пасмурная погода и сильный гололед, водители и…

15.01.2017 / No Comment / Read More
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)
Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Памятная дата: как в Запорожье День Достоинства и Свободы проходил (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У краєзнавчому музею відкрилась унікальна виставка народних музичних інструментів (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Запорожская власть дает прогноз: хлеб будет

Запорожская власть дает прогноз: хлеб будет

В Запорожской области по состоянию на 12 января озимые зерновые взошли на площади 663,1 тыс. га, что составляет 99,6% от посеянного. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА. Читайте также: В области мужчина хранил на чердаке «урожай» конопли на 150 тысяч гривен (ФОТО) Так, в хорошем состоянии…

14.01.2017 / No Comment / Read More

В Запорожье «ЭЛУАД» для борьбы с плохой погодой потратит 1,5 миллиона гривен (ДОКУМЕНТ)

В Запорожье «ЭЛУАД» для борьбы с плохой погодой потратит 1,5 миллиона гривен (ДОКУМЕНТ) В Запорожье Коммунальное предприятие «ЭЛУАД» для борьбы с непогодой закупит 1500 тонн соли. Об этом журналистам…

13.01.2017 / No Comment / Read More
Промгиганты Запорожья расстались с 10 миллиардами гривен
Предприятия Запорожья продали продукцию на сумму 93 миллиарда гривен
Жители Запорожской области собрали 341 миллион гривен на помощь армии
С нового года для запорожских бюджетных учреждений установлен новый тариф за тепло и горячую воду
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

Поп-­арт – это вид изобразительного искусства, который возник в Западной Европе и США в 1950-­60 годы как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Картины в стиле поп-­арта яркие, необычные, интересные. Такие изображения не только понятны любому человеку, но и являются средством высмеивания разнообразных человеческих пороков, принципов…

15.01.2017 / No Comment / Read More

В Лондоне пройдет мини-концерт в память о запорожском певце

В Лондоне пройдет мини-концерт в память о запорожском певце Во время концерта будет продаваться сборник поэзии Андрея Лободы, а выручка от продажи пойдет на…

14.01.2017 / No Comment / Read More
В Запорожье девушки смогут погадать на суженного и узнать своё будущее
Запорожская модель Юлия Ратнер покоряет подиум в Нью-Йорке (ФОТО)
В сети появилось дополнение к оригинальному календарю, высмеявшему известных политиков (ФОТО)
В Запорожье презентуют долгожданный фильм про оборону Донецкого аэропорта «Воины духа»
Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…

19.03.2015 / No Comment / Read More

Худой мир во время войны

Худой мир во время войны В ночь на 15 февраля, на которое было намечено начало перемирия, президент Порошенко собрал телекамеры. Его…

26.02.2015 / No Comment / Read More
Итоги недели
Жителей области переводят на рыночные условия
Освободят ли Савченко?
26 января: важно помнить. В день годовщины запорожского Майдана активисты сожгли георгиевские ленты
Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

«Служба безопасности Украины обнаружила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях страны. Об этом рассказал председатель СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс». «Планы по дестабилизации в Украине в целом в ноябре текущего года, где расписаны детали и сценарии в 10­-15 регионах Украины: кто, как и…

11.11.2016 / No Comment / Read More

Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ

Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ Ну, я вам скажу, и неделька выдалась ­ на обычный месяц громких событий хватило! Начнём…

03.11.2016 / No Comment / Read More
0,1% «нала»: ждать ли благотворительному телемарафону помощи от высокопоставленных лиц Запорожской области?
Антиукраинская коалиция — в Берлине и дома… — Романовичев
Ярмарка лицемерия в святой для украинцев день — мнение
Неделя смертей с расстрелом в Днепре — мнение
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

Поп-­арт – это вид изобразительного искусства, который возник в Западной Европе и США в 1950-­60 годы как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Картины в стиле поп-­арта яркие, необычные, интересные. Такие изображения не только понятны любому человеку, но и являются средством высмеивания разнообразных человеческих пороков, принципов…

15.01.2017 / No Comment / Read More

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО) Ежегодно весь мир, и Украина в том числе, отмечает новогодне-­рождественские праздники. Особенно эти праздники любят…

31.12.2016 / No Comment / Read More
Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)
«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы
Федір Турченко: «За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…»
«Люди в Украине очень приветливые, гостеприимные и доброжелательные» — Председатель Запорожского грузинского общества Мамука Качлишвили
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