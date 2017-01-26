Запорожские депутаты нашли причину снова увильнуть от декоммунизации Политика

Запорожские депутаты нашли причину снова увильнуть от декоммунизации

Горожанам покажут фильм о разгоне Запорожского Майдана (ВИДЕО) Общество

Горожанам покажут фильм о разгоне Запорожского Майдана (ВИДЕО)

Гройсман похвалил бюджет развития Запорожской области, но денег на мосты пока не выделил Экономика

Гройсман похвалил бюджет развития Запорожской области, но денег на мосты пока не выделил

Украинские футболистки завоевали «бронзу» на турнире в Китае (ФОТО) Спорт

Украинские футболистки завоевали «бронзу» на турнире в Китае (ФОТО)

Мэра Запорожья Буряка обвинили в высоких тарифах и покрывательстве бардака в коммунальных предприятиях

Мэра Запорожья Буряка обвинили в высоких тарифах и покрывательстве бардака в коммунальных предприятиях Мэр Запорожья Владимир Буряк и поддержавшие его члены фракций «Оппозиционный блок» и «Новая политика» отказались создавать комиссию по проверки финансово-экономической…

25.01.2017 / No Comment / Read More

Депутаты отложили проблему установки внутриквартирных счетчиков газа для жителей Запорожья

Депутаты отложили проблему установки внутриквартирных счетчиков газа для жителей Запорожья Мэр Запорожья Владимир Буряк сумел убедить депутатов снять с рассмотрения проект решения об общедомовых счетчиках газа. Сегодня, 25 января, во…

25.01.2017 / No Comment / Read More

Выпускники школ Запорожья посредственно знают иностранные языки

Выпускники школ Запорожья посредственно знают иностранные языки По результатам прохождения ВНО запорожские выпускники показали посредственные результаты в изучении иностранных языков. Такие неприглядные факты были оглашены во время…

25.01.2017 / No Comment / Read More
«Ланцюг єднання»: запорожцы отметили День Соборности патриотической акцией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)
Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Памятная дата: как в Запорожье День Достоинства и Свободы проходил (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье увеличили расходы на льготы для молодых семей

В Запорожье увеличили расходы на льготы для молодых семей

Запорожский горсовет предусмотрел в городском бюджете на 2017 год расходы на льготное молодежное жилищное кредитование в объеме 8 400 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Читайте также: Мэр Запорожья будет ездить на авто, арендованном у родного комбината (ДОКУМЕНТ)…

24.01.2017 / No Comment / Read More

Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на уборку помещения (ДОКУМЕНТ)

Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на уборку помещения (ДОКУМЕНТ) В Запорожье областной совет огласил новый тендер на уборку помещения. Об этом сообщает системы электронных закупок…

23.01.2017 / No Comment / Read More
Мэр Запорожья будет ездить на авто, арендованном у родного комбината (ДОКУМЕНТ)
Антимонопольный комитет наложил на порт Бердянска штраф в размере 204 тысяч
В Украине вырастет цена на «сладкую смерть»
Применение Prozorro позволило Запорожскому облсовету сэкономить 14,7 миллиона гривен
Запорожье посетит писатель Юрий Андрухович и сыграет спектакль

Запорожье посетит писатель Юрий Андрухович и сыграет спектакль

В запорожском ДК «Орбита» с постановкой «Альберт або найвища форма страти» выступит 26 января известный украинский писатель Юрий Андрухович. Читайте также: «Ланцюг єднання»: запорожцы отметили День Соборности патриотической акцией (ФОТОРЕПОРТАЖ) Спектакль будет сочетать в себе текст, исполняемый самим автором, с иллюстрациями, и не только графическими, но…

24.01.2017 / No Comment / Read More

«Ланцюг єднання»: запорожцы отметили День Соборности патриотической акцией (ФОТОРЕПОРТАЖ)

«Ланцюг єднання»: запорожцы отметили День Соборности патриотической акцией (ФОТОРЕПОРТАЖ) 22 января украинцы празднуют День Соборности Украины. Это событие приурочено к торжественному объединению Украины в…

23.01.2017 / No Comment / Read More
В Запорожье состоится конкурс солистов, ансамблей и оркестров
В Запоріжжі презентували стрічку «ЖИВА» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Мелитополец стал победителем на мировом конкурсе барменов (ФОТО)
В Запорожье представят первую в этому году выставку «Красочная палитра»
Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…

19.03.2015 / No Comment / Read More

Худой мир во время войны

Худой мир во время войны В ночь на 15 февраля, на которое было намечено начало перемирия, президент Порошенко собрал телекамеры. Его…

26.02.2015 / No Comment / Read More
Итоги недели
Жителей области переводят на рыночные условия
Освободят ли Савченко?
26 января: важно помнить. В день годовщины запорожского Майдана активисты сожгли георгиевские ленты
РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

«Екс-­перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін просить СБУ відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради президента Петра Порошенка. За словами Кузьміна, в той момент, коли Україна веде війну з Росією, «громадянин України Петро Порошенко, він же Верховний головнокомандувач і президент країни, в змові зі…

19.01.2017 / No Comment / Read More

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину… «Служба безопасности Украины обнаружила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях страны. Об этом…

11.11.2016 / No Comment / Read More
Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ
0,1% «нала»: ждать ли благотворительному телемарафону помощи от высокопоставленных лиц Запорожской области?
Антиукраинская коалиция — в Берлине и дома… — Романовичев
Ярмарка лицемерия в святой для украинцев день — мнение
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

Поп-­арт – это вид изобразительного искусства, который возник в Западной Европе и США в 1950-­60 годы как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Картины в стиле поп-­арта яркие, необычные, интересные. Такие изображения не только понятны любому человеку, но и являются средством высмеивания разнообразных человеческих пороков, принципов…

15.01.2017 / No Comment / Read More

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО) Ежегодно весь мир, и Украина в том числе, отмечает новогодне-­рождественские праздники. Особенно эти праздники любят…

31.12.2016 / No Comment / Read More
Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)
«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы
Федір Турченко: «За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…»
«Люди в Украине очень приветливые, гостеприимные и доброжелательные» — Председатель Запорожского грузинского общества Мамука Качлишвили
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