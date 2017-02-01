Стало известно, какие проблемы больше всего волнуют жителей Запорожья
Запорожцы атаковали чиновников горисполкома с помощью электронных петиций: за первый месяц 2017 года на официальный сайт Запорожской городской власти подано…
Жители Запорожской области не могут добиться возврата долга по зарплате в 68 миллионов гривен
Общая сумма задолженности по заработной плате в регионе по состоянию на 1 января 2017 года составила 68,2 млн. грн. По…
Погода в Запорожье: морозы отступают — гололед остается
Сегодня, 1 февраля, в среду в Запорожье холодный циклон идет на спад. Так, весь день будет ясная, немного облачная погода.…