Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…