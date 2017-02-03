О воззваниях, Минздраве, кипрском газе и ОБСЕ — РОМАНОВИЧЕВ Политика

О воззваниях, Минздраве, кипрском газе и ОБСЕ — РОМАНОВИЧЕВ

В жилых домах Запорожья похитили свыше сотни счетчиков тепла Общество

В жилых домах Запорожья похитили свыше сотни счетчиков тепла

«ЭЛУАД» в Запорожье покупает соль за 1,5 млн. у предприятия из «черного списка» (ДОКУМЕНТ) Экономика

«ЭЛУАД» в Запорожье покупает соль за 1,5 млн. у предприятия из «черного списка» (ДОКУМЕНТ)

Баскетболисты «Запорожья-ZOG» проиграли в Киеве «Будивельнику» битву в Кубке Украины Спорт

Баскетболисты «Запорожья-ZOG» проиграли в Киеве «Будивельнику» битву в Кубке Украины

Погода в Запорожье: ожидается мокрый снег и температура выше ноля

Погода в Запорожье: ожидается мокрый снег и температура выше ноля Сегодня, 3 февраля, в Запорожье на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний снег должен закончиться до полудня, а вечером…

03.02.2017 / No Comment / Read More

Запорожские налоговики показали из чего «элитное» спиртное делают (ВИДЕО)

Запорожские налоговики показали из чего «элитное» спиртное делают (ВИДЕО) В Запорожье ликвидирован очередной подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, который бутлегеры реализовывали через интернет. По информации Госфискальной службы в…

03.02.2017 / No Comment / Read More

13-летняя каратистка из Запорожья «избила» ведущего популярного ТВ-шоу (ФОТО)

13-летняя каратистка из Запорожья «избила» ведущего популярного ТВ-шоу (ФОТО) С 31 января, стартовала премьера украинского теле-шоу «Мастер шеф. Дети-2». В 20-ту лучших на кастинге прошла юная запорожанка. Читайте также: Певица…

03.02.2017 / No Comment / Read More
Запорожцев приглашают посетить выставку кукол-мотанок от Инги Янкович (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье прошел тематический мастер-класс посвященный Международному дню хиджаба (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Ланцюг єднання»: запорожцы отметили День Соборности патриотической акцией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)
Коммерсанты Запорожья, Израиль вам поможет!

Коммерсанты Запорожья, Израиль вам поможет!

С 6 по 8 марта 2017 года состоится украинская секторальная торговая миссия в Израиль, в которой могут принять участие и запорожские компании из сектора готовых пищевых продуктов и напитков. По информации управления по вопросам прессы Запорожской облгосадминистрации, под председательством замминистра экономического развития и торговли –…

02.02.2017 / No Comment / Read More

Запорожский титано-магниевый комбинат пытаются вернуть в государственную собственность

Запорожский титано-магниевый комбинат пытаются вернуть в государственную собственность   Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подала в суд исковое заявление на ООО «Запорожский титано-магниевый…

31.01.2017 / No Comment / Read More
Гройсман похвалил бюджет развития Запорожской области, но денег на мосты пока не выделил
В Запорожье увеличили расходы на льготы для молодых семей
Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на уборку помещения (ДОКУМЕНТ)
Мэр Запорожья будет ездить на авто, арендованном у родного комбината (ДОКУМЕНТ)
Среди жителей Запорожья выберут лучших пап

Среди жителей Запорожья выберут лучших пап

В Запорожье пройдет конкурс «Отец года». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА. Читайте также: 13-летняя каратистка из Запорожья «избила» ведущего популярного ТВ-шоу (ФОТО) Главными целями этого конкурса является повышение роли отца в воспитании детей в семье. Номинации в конкурсе будут такими: «Отец года — настоящий казак»;…

03.02.2017 / No Comment / Read More

Запорожцев приглашают посетить выставку кукол-мотанок от Инги Янкович (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Запорожцев приглашают посетить выставку кукол-мотанок от Инги Янкович (ФОТОРЕПОРТАЖ) 31 января в Областной универсальной научной библиотеке города открылась выставка творчества художницы, директора Запорожского областного…

02.02.2017 / No Comment / Read More
В Запорожье прошел тематический мастер-класс посвященный Международному дню хиджаба (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье инициировали конкурс на лучшую кормушку для птиц
В сети опубликовали фильм в память о разгоне Запорожского Майдана 2014 (ВИДЕО)
В Запорожье пройдет мероприятие для всей семьи «Уютный Медведь»
Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…

19.03.2015 / No Comment / Read More

Худой мир во время войны

Худой мир во время войны В ночь на 15 февраля, на которое было намечено начало перемирия, президент Порошенко собрал телекамеры. Его…

26.02.2015 / No Comment / Read More
Итоги недели
Жителей области переводят на рыночные условия
Освободят ли Савченко?
26 января: важно помнить. В день годовщины запорожского Майдана активисты сожгли георгиевские ленты
РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

«Екс-­перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін просить СБУ відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради президента Петра Порошенка. За словами Кузьміна, в той момент, коли Україна веде війну з Росією, «громадянин України Петро Порошенко, він же Верховний головнокомандувач і президент країни, в змові зі…

19.01.2017 / No Comment / Read More

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину… «Служба безопасности Украины обнаружила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях страны. Об этом…

11.11.2016 / No Comment / Read More
Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ
0,1% «нала»: ждать ли благотворительному телемарафону помощи от высокопоставленных лиц Запорожской области?
Антиукраинская коалиция — в Берлине и дома… — Романовичев
Ярмарка лицемерия в святой для украинцев день — мнение
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

Поп-­арт – это вид изобразительного искусства, который возник в Западной Европе и США в 1950-­60 годы как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Картины в стиле поп-­арта яркие, необычные, интересные. Такие изображения не только понятны любому человеку, но и являются средством высмеивания разнообразных человеческих пороков, принципов…

15.01.2017 / No Comment / Read More

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО) Ежегодно весь мир, и Украина в том числе, отмечает новогодне-­рождественские праздники. Особенно эти праздники любят…

31.12.2016 / No Comment / Read More
Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)
«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы
Федір Турченко: «За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…»
«Люди в Украине очень приветливые, гостеприимные и доброжелательные» — Председатель Запорожского грузинского общества Мамука Качлишвили
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