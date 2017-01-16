Национальная кухня, аниматоры и мюзикл: как запорожцы Старый Новый год отмечали (ФОТОРЕПОРТАЖ) В субботу, 14 января на площади Фестивальной прошла праздничная концертная программа Новогодне-рождественского фестиваля в честь Старого Нового года. Начиная с 12.00 для всех горожан…

В Запорожье водитель BMW, свидетель по делу пьяного шофера, также оказался пьян В течение трех минут патрульные полиции составили два протокола об управлении транспортом в нетрезвом виде. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, около 4…

Запорожский прокурор Роман Мазурик взглянет в глаза своим мучителям Руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик не присутствовал на суде во время ареста бандитов, совершивших разбойное нападение на него и его семью. По…

В Заводском районе в девятиэтажке сгорел вместе с квартирой 61-летний мужчина Сегодня, 16 января в 02:21 пожарным сообщили, что по улице Евпаторийская возник пожар в девятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области. Читайте также: Стали известны подробности…