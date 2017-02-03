В Запорожье грузовое авто сбило 8-летнего ребенка: пострадавший в тяжелом состоянии 2 февраля в Запорожье по улицн Зачиняева 8-летнего ребенка сбил грузовой автомобиль. Про это сообщил Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи». Читайте…

В Запорожской области сгорел крупный магазин стройматериалов (ФОТО, ВИДЕО) Вчера, 2 февраля. в Бердянске около 21:00 по улице Консульской горело здание стройматериалов. Об этом сообщает ПроБердянск. Читайте также: В Запорожье автослесари взорвали автомобиль клиента (ФОТО)…

В новый сериал об островах планеты включен запорожский остров Хортица (ВИДЕО) В 2015 году Украинская служба Британской телерадиокорпорации сняла сериал об островах мира. В этот список также попал запорожский остров Хортица. Читайте также: В Запорожье…

Власть Запорожья объяснила, почему город превратился в каток О том, что городские тротуары превратились в настоящий каток, в департаменте инфраструктуры не отрицают и вины с себя не снимают. По крайней мере, это…