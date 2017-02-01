Авдеевка. Особенности национального обострения и прерывания — РОМАНОВИЧЕВ Политика

Авдеевка. Особенности национального обострения и прерывания — РОМАНОВИЧЕВ

Разрушенная Авдеевка: украинские военные делают все возможное для избежания гуманитарной катастрофы (ФОТО) Общество

Разрушенная Авдеевка: украинские военные делают все возможное для избежания гуманитарной катастрофы (ФОТО)

Запорожский титано-магниевый комбинат пытаются вернуть в государственную собственность Экономика

Запорожский титано-магниевый комбинат пытаются вернуть в государственную собственность

В Запорожье пройдут соревнования по рукопашному бою среди военнослужащих Спорт

В Запорожье пройдут соревнования по рукопашному бою среди военнослужащих

Стало известно, какие проблемы больше всего волнуют жителей Запорожья

Стало известно, какие проблемы больше всего волнуют жителей Запорожья Запорожцы атаковали чиновников горисполкома с помощью электронных петиций: за первый месяц 2017 года на официальный сайт Запорожской городской власти подано…

01.02.2017 / No Comment / Read More

Жители Запорожской области не могут добиться возврата долга по зарплате в 68 миллионов гривен

Жители Запорожской области не могут добиться возврата долга по зарплате в 68 миллионов гривен Общая сумма задолженности по заработной плате в регионе по состоянию на 1 января 2017 года составила 68,2 млн. грн. По…

01.02.2017 / No Comment / Read More

Погода в Запорожье: морозы отступают — гололед остается

Погода в Запорожье: морозы отступают — гололед остается Сегодня, 1 февраля, в среду в Запорожье холодный циклон идет на спад. Так, весь день будет ясная, немного облачная погода.…

01.02.2017 / No Comment / Read More
«Ланцюг єднання»: запорожцы отметили День Соборности патриотической акцией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)
Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Памятная дата: как в Запорожье День Достоинства и Свободы проходил (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Гройсман похвалил бюджет развития Запорожской области, но денег на мосты пока не выделил

Гройсман похвалил бюджет развития Запорожской области, но денег на мосты пока не выделил

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что местные бюджеты выросли более чем на 45 миллиардов гривен. Гройсман призвал местные власти развивать местную экономику и привлекать инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба премьера. Одним из наиболее удачных бюджетов развития глава правительства назвал запорожский — 1 миллиард 600 миллионов. Он…

25.01.2017 / No Comment / Read More

В Запорожье увеличили расходы на льготы для молодых семей

В Запорожье увеличили расходы на льготы для молодых семей Запорожский горсовет предусмотрел в городском бюджете на 2017 год расходы на льготное молодежное жилищное кредитование…

24.01.2017 / No Comment / Read More
Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на уборку помещения (ДОКУМЕНТ)
Мэр Запорожья будет ездить на авто, арендованном у родного комбината (ДОКУМЕНТ)
Антимонопольный комитет наложил на порт Бердянска штраф в размере 204 тысяч
В Украине вырастет цена на «сладкую смерть»
В Запорожье пройдет мероприятие для всей семьи «Уютный Медведь»

В Запорожье пройдет мероприятие для всей семьи «Уютный Медведь»

В Запорожье, 5 февраля, в воскресенье в 11:00 пройдет мероприятие для всей семьи «Уютный Медведь». Это возможность хорошо провести свой воскресный выходной в дружной и веселой компании. Гости мероприятия смогут: найти для себя или на подарок к 14 февраля или 8 марта прекрасные подарки ручной…

31.01.2017 / No Comment / Read More

Певица из Энергодара покорила судей шоу «Голос країни» (ВИДЕО)

Певица из Энергодара покорила судей шоу «Голос країни» (ВИДЕО) Певица из Энергодара 21-летняя Александра Погуляй приняла участие в отборе в шоу «Голос країни». Читайте также: В…

31.01.2017 / No Comment / Read More
В Запорожье прошел первый отборочный тур Международного конкурса-фестиваля «Аккорды Хортицы»
День Влюбленных в Запорожье отметят не по расписанию
В Запорожье пройдет вечер памяти Кузьме Скрябину
В Запорожье состоится открытие выставки «Акварельные путешествия» (ФОТО)
Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…

19.03.2015 / No Comment / Read More

Худой мир во время войны

Худой мир во время войны В ночь на 15 февраля, на которое было намечено начало перемирия, президент Порошенко собрал телекамеры. Его…

26.02.2015 / No Comment / Read More
Итоги недели
Жителей области переводят на рыночные условия
Освободят ли Савченко?
26 января: важно помнить. В день годовщины запорожского Майдана активисты сожгли георгиевские ленты
РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

«Екс-­перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін просить СБУ відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради президента Петра Порошенка. За словами Кузьміна, в той момент, коли Україна веде війну з Росією, «громадянин України Петро Порошенко, він же Верховний головнокомандувач і президент країни, в змові зі…

19.01.2017 / No Comment / Read More

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину… «Служба безопасности Украины обнаружила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях страны. Об этом…

11.11.2016 / No Comment / Read More
Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ
0,1% «нала»: ждать ли благотворительному телемарафону помощи от высокопоставленных лиц Запорожской области?
Антиукраинская коалиция — в Берлине и дома… — Романовичев
Ярмарка лицемерия в святой для украинцев день — мнение
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

Поп-­арт – это вид изобразительного искусства, который возник в Западной Европе и США в 1950-­60 годы как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Картины в стиле поп-­арта яркие, необычные, интересные. Такие изображения не только понятны любому человеку, но и являются средством высмеивания разнообразных человеческих пороков, принципов…

15.01.2017 / No Comment / Read More

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО) Ежегодно весь мир, и Украина в том числе, отмечает новогодне-­рождественские праздники. Особенно эти праздники любят…

31.12.2016 / No Comment / Read More
Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)
«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы
Федір Турченко: «За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…»
«Люди в Украине очень приветливые, гостеприимные и доброжелательные» — Председатель Запорожского грузинского общества Мамука Качлишвили
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