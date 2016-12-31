В Запорожье проводят флешмоб по высадке ёлок
В Запорожье проводят новогодний флешмоб по спасению ёлок в городе. Суть флешмоба: 1. В преддверии Нового Года покупаем саженец ели…
На одной из передовых позиций боевиков была попытка бунта — ГУР
В Главном управлении разведки (ГУР) Украины сообщили о том, что 26 декабря одно из подразделений боевиков на передовых позициях отказалось…
В СБУ выложили телефонные переговоры, работавшего на боевиков, полковника разведки ВСУ (АУДИО)
Служба безопасности Украины выложила в сеть записи телефонных переговоров бывшего полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, который подозревается в том, что он…