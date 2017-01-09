Рассмотрение жалобы на приговор уголовного дела по обвинению экс-директора департамента образования Запорожского горсовета Раисы Чухрай назначено на 16 января. Как стало известно журналисту портала…

В 2016 году на разрешение проблем безработицы в Запорожской области и помощи безработным использовано 337 миллионов гривен. По информации Запорожского регионального центра занятости, львиная…

8 января в зоне АТО ушли на задание трое военных и не вернулись. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Так, трое военнослужащих одной из…

8 декабря возле ТРЦ «Аврора» в Запорожье на сотрудника Патрульной полиции наехал водитель на автомобиле «Шкода». 27-летний лейтенант подошел к припаркованному в неустановленном месте…

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что за 8 января в трое военных получили ранения, в зоне АТО произошел 51 обстрел. Так, в Мариупольском направлении с 122…

На «Евровидение» в 2017 году от России будет выступать певец из Запорожья Сегодня стало известно, что на «Евровидение» в 2017 году в Киев от команды России приедет певец…

В Запорожье начали избавляться от новогодних красавиц (ФОТОФАКТ) Во дворе дома №8 на улице Украинской замечена елка, выброшенная из квартиры весьма дисциплинированным хозяином.…

В Запорожье пройдет тренинг для подростков «Выбор профессии: мой путь!» В Запорожье, в воскресенье, 15 января с 11:00 до 16:00 для подростков в возрасте от 14…

В Запорожье состоится очередной hand-made маркет С 28 по 29 января в ТРК «CITY MALL» с 10:00 до 22:00 будет проходить…

Запорожцы на сайте электронных петиций просят улучшить ситуацию с общественным транспортом В Запорожье на прошлой неделе был создан сайт электронных петиций, который пока что работает в…

ВНИМАНИЕ! В Запорожье ожидается ухудшение погодных условий Сегодня 9 января по городу Запорожье и местами в Запорожской области ожидается гололед на дорогах.…