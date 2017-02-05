Какие изменения ждут запорожский бизнес в 2017 году
Медиация как альтернатива суду Развестись через суд, подать иск имущественного или неимущественного характера для физического лица теперь стоит 640 гривен…
Официально: автомобиль запорожской «скорой» в ДТП не попадал
Автомобиль, попавший сегодня в Мелитополе в аварию, не является машиной «скорой», а — санитарная карета Токмакской райбольницы, перевозившая планового больного.…
Жители Запорожья смогут приобрести лекарства чуть дешевле (СПИСОК)
С 1 февраля в силу вступил приказ Министерства Здравоохранения «Об утверждении порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства». Согласное…