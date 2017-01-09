Романовичев: Медведчуку патриархи не ту справку дали… Политика

Романовичев: Медведчуку патриархи не ту справку дали…

В одном из сел Запорожской области выявлен очаг бешенства Общество

В одном из сел Запорожской области выявлен очаг бешенства

Жители Запорожской области собрали 341 миллион гривен на помощь армии Экономика

Жители Запорожской области собрали 341 миллион гривен на помощь армии

В Запорожской области в первые новогодние дни прошел турнир по волейболу среди девочек Спорт

В Запорожской области в первые новогодние дни прошел турнир по волейболу среди девочек

Зоозащитница Олеся Кулик и активные запорожцы провели кормление птиц на Хортице (ФОТО)

Зоозащитница Олеся Кулик и активные запорожцы провели кормление птиц на Хортице (ФОТО) Вчера, 8 января запорожцы вместе с зоозащитнице Олесей Кулик провели кормление птиц на Хортице. На мероприятие собралось много желающих помочь…

09.01.2017 / No Comment / Read More

В селах Запорожской области появятся бойцы дорожно-патрульной полиции

В селах Запорожской области появятся бойцы дорожно-патрульной полиции В Запорожской области в этом году может появиться новый батальон дорожно-патрульной полиции. Как сообщил информпорталу VERGE начальник управления патрульной полиции…

09.01.2017 / No Comment / Read More

Модель из Запорожья стала лицом Valentino и отправилась покорять Нью-Йорк

Модель из Запорожья стала лицом Valentino и отправилась покорять Нью-Йорк Сегодня рано утром запорожская модель Юлия Ратнер вылетает из Киева в Нью-Йорк на показ мод. Как рассказал корреспонденту портала «ВЕРЖЕ»…

09.01.2017 / No Comment / Read More
Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Памятная дата: как в Запорожье День Достоинства и Свободы проходил (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У краєзнавчому музею відкрилась унікальна виставка народних музичних інструментів (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Три дня и две ночи: как проходила «Запорожская книжная толока» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
С нового года для запорожских бюджетных учреждений установлен новый тариф за тепло и горячую воду

С нового года для запорожских бюджетных учреждений установлен новый тариф за тепло и горячую воду

Концерн «Горордские тепловые сети» сообщает, что Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) от 29.12.2016р. № 2439 «О внесении изменений в некоторые постановления НКРЕКП» установлен тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку для нужд: — Бюджетных учреждений: тариф на…

04.01.2017 / No Comment / Read More

С нового года налоговая декларация о доходах подается в новой форме -ГФС

С нового года налоговая декларация о доходах подается в новой форме -ГФС Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что с 1 января 2017 года начинается кампания декларирования для…

01.01.2017 / No Comment / Read More
Украинские студенты-бюджетники теперь смогут получать почти 1500 гривен степендии
Стал известен режим работы центров обслуживания плательщиков на новогодние праздники
Запорожский автозавод начал выпуск фургонов ZAZ Vida Cargo
Запорожские коммунальщики потратили 3 миллиона гривен на мусорные контейнеры
Модель из Запорожья стала лицом Valentino и отправилась покорять Нью-Йорк

Модель из Запорожья стала лицом Valentino и отправилась покорять Нью-Йорк

Сегодня рано утром запорожская модель Юлия Ратнер вылетает из Киева в Нью-Йорк на показ мод. Как рассказал корреспонденту портала «ВЕРЖЕ» ее отец, Анатолий Ратнер, 17-летняя Юлия прошлой осенью удачно отметилась в съемках кампейна resort-коллекции для Valentino RED – «младшего» бренда Valentino под авторством Кьюри и…

09.01.2017 / No Comment / Read More

В Запорожье прошел новогодне-рождественский фестиваль (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Запорожье прошел новогодне-рождественский фестиваль (ФОТОРЕПОРТАЖ) Вчера, 7 января, на площади Фестивальной прошел фестиваль, который начался еще 19 декабря прошлого года.…

08.01.2017 / No Comment / Read More
В центре Запорожья мужчины дрались на мечах (ФОТО)
Молодых запорожцев зовут поучаствовать в «Жемчужина Fest»
В выходные всех запорожцев и гостей города зовут на праздничные мероприятия (ПРОГРАММА)
В Запорожье пройдет «Праздник Рождества Христова»
Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…

19.03.2015 / No Comment / Read More

Худой мир во время войны

Худой мир во время войны В ночь на 15 февраля, на которое было намечено начало перемирия, президент Порошенко собрал телекамеры. Его…

26.02.2015 / No Comment / Read More
Итоги недели
Жителей области переводят на рыночные условия
Освободят ли Савченко?
26 января: важно помнить. В день годовщины запорожского Майдана активисты сожгли георгиевские ленты
Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

«Служба безопасности Украины обнаружила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях страны. Об этом рассказал председатель СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс». «Планы по дестабилизации в Украине в целом в ноябре текущего года, где расписаны детали и сценарии в 10­-15 регионах Украины: кто, как и…

11.11.2016 / No Comment / Read More

Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ

Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ Ну, я вам скажу, и неделька выдалась ­ на обычный месяц громких событий хватило! Начнём…

03.11.2016 / No Comment / Read More
0,1% «нала»: ждать ли благотворительному телемарафону помощи от высокопоставленных лиц Запорожской области?
Антиукраинская коалиция — в Берлине и дома… — Романовичев
Ярмарка лицемерия в святой для украинцев день — мнение
Неделя смертей с расстрелом в Днепре — мнение
Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Ежегодно весь мир, и Украина в том числе, отмечает новогодне-­рождественские праздники. Особенно эти праздники любят дети, ведь они ждут сказочного волшебника, который исполнит заветное желание. У большинства народностей волшебный персонаж, который дарит подарки, приходит на Рождество: Санта Клаус — в США, Йоулупукки — в Финляндии,…

31.12.2016 / No Comment / Read More

Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)

Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО) C самого детства каждый верит в чудеса и магию. Даже став взрослым, хочется по-прежнему верить…

17.12.2016 / No Comment / Read More
«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы
Федір Турченко: «За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…»
«Люди в Украине очень приветливые, гостеприимные и доброжелательные» — Председатель Запорожского грузинского общества Мамука Качлишвили
«Кукла, как эхо, отображает мой внутренний мир», – мастерица Вера Бочарь (ФОТО)
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