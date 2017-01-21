Гройсманы V века разрушили Рим за сто лет. Наш Гройсман справился бы и за 25… — РОМАНОВИЧЕВ Политика

Гройсманы V века разрушили Рим за сто лет. Наш Гройсман справился бы и за 25… — РОМАНОВИЧЕВ

В Запорожье отсутствие урн превращает город в свалку Общество

В Запорожье отсутствие урн превращает город в свалку

Мэр Запорожья будет ездить на авто, арендованном у родного комбината (ДОКУМЕНТ) Экономика

Мэр Запорожья будет ездить на авто, арендованном у родного комбината (ДОКУМЕНТ)

В Запорожье назвали лучших спортсменов Спорт

В Запорожье назвали лучших спортсменов

Без слез не взглянешь: жители Запорожья разыскали одну из самых «убитых» дорог города (ВИДЕО 18+)

Без слез не взглянешь: жители Запорожья разыскали одну из самых «убитых» дорог города (ВИДЕО 18+) В среду, 18 января в сети опубликовали видео состоянии дорог в Запорожье с водительского кресла. Так, на видео видно дорогу на…

20.01.2017 / No Comment / Read More

Крещение-2017 или как запорожцы в «Иордане» очищались (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Крещение-2017 или как запорожцы в «Иордане» очищались (ФОТОРЕПОРТАЖ) По традиции, 19-го января запорожцы отметили Крещение. В этот день принято святить воду, просить благословения и окунаться с головой в…

20.01.2017 / No Comment / Read More

Запорожье побило печальный рекорд: на тысячу жителей — свыше 27 преступлений

Запорожье побило печальный рекорд: на тысячу жителей — свыше 27 преступлений Запорожская область заняла первое место в Украине по уровню преступности: на 10 тысяч населения — 273 преступлений. Как сообщил во…

20.01.2017 / No Comment / Read More
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)
Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Памятная дата: как в Запорожье День Достоинства и Свободы проходил (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У краєзнавчому музею відкрилась унікальна виставка народних музичних інструментів (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Антимонопольный комитет наложил на порт Бердянска штраф в размере 204 тысяч

Антимонопольный комитет наложил на порт Бердянска штраф в размере 204 тысяч

Администрацию Бердянского морского порта уличили в незаконных поборах с судовладельцев. По информации пресс-службы Антимонопольного комитета Украины, в ведомство поступил сигнал от общественной организации «Запорожская региональная ассоциация рыбопромышленников, арендаторов и собственников земли «Приазовье», представляющей интересы судовладельцев СЧС «Вера»: бердянский филиал госпредприятия «Администрация морских портов Украины» дополнительно…

19.01.2017 / No Comment / Read More

В Украине вырастет цена на «сладкую смерть»

В Украине вырастет цена на «сладкую смерть» Кабинет Министров Украины проголосовали «ЗА» постановление о повышении минимальной цены на сахар. Постановление вступает в…

18.01.2017 / No Comment / Read More
Применение Prozorro позволило Запорожскому облсовету сэкономить 14,7 миллиона гривен
Власть Запорожья рапортует об экономии 2-х миллионов бюджетных средств
На автозаправочной станции Запорожья торговали “левым” бензином и алкоголем
Запорожская власть дает прогноз: хлеб будет
В Запоріжжі презентували стрічку «ЖИВА» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Запоріжжі презентували стрічку «ЖИВА» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

18 січня, у кінотеатрі ім. Довженко пройшла довгоочікувана прем’єра стрічки «Жива». Слід відзначити, що всеукраїнська прем’єра стрічки відбулась – 24 листопада. Тоді деякі Інтернет ЗМІ писали, що в Запоріжжі всі кінотеатри міста відмовились від показу фільму. Втім директор кінотеатру ім. Довженко Людмила Зеленюк розповіла про…

20.01.2017 / No Comment / Read More

Мелитополец стал победителем на мировом конкурсе барменов (ФОТО)

Мелитополец стал победителем на мировом конкурсе барменов (ФОТО) Во вторник, 17 января, на международном коктейльном конкурсе World Class, который проходил в Дубаи (Объединенные Арабские…

20.01.2017 / No Comment / Read More
В Запорожье представят первую в этому году выставку «Красочная палитра»
«Follow Me»: в Запорожье запустили флешмоб ко Дню Соборности Украины
Ланцюг єднання: два берега Запорожья в День Соборности соединит «живая цепь»
В Запорожье пройдет презентация документального фильма «ЖИВА»
Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…

19.03.2015 / No Comment / Read More

Худой мир во время войны

Худой мир во время войны В ночь на 15 февраля, на которое было намечено начало перемирия, президент Порошенко собрал телекамеры. Его…

26.02.2015 / No Comment / Read More
Итоги недели
Жителей области переводят на рыночные условия
Освободят ли Савченко?
26 января: важно помнить. В день годовщины запорожского Майдана активисты сожгли георгиевские ленты
РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

«Екс-­перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін просить СБУ відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради президента Петра Порошенка. За словами Кузьміна, в той момент, коли Україна веде війну з Росією, «громадянин України Петро Порошенко, він же Верховний головнокомандувач і президент країни, в змові зі…

19.01.2017 / No Comment / Read More

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину… «Служба безопасности Украины обнаружила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях страны. Об этом…

11.11.2016 / No Comment / Read More
Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ
0,1% «нала»: ждать ли благотворительному телемарафону помощи от высокопоставленных лиц Запорожской области?
Антиукраинская коалиция — в Берлине и дома… — Романовичев
Ярмарка лицемерия в святой для украинцев день — мнение
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

Поп-­арт – это вид изобразительного искусства, который возник в Западной Европе и США в 1950-­60 годы как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Картины в стиле поп-­арта яркие, необычные, интересные. Такие изображения не только понятны любому человеку, но и являются средством высмеивания разнообразных человеческих пороков, принципов…

15.01.2017 / No Comment / Read More

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО) Ежегодно весь мир, и Украина в том числе, отмечает новогодне-­рождественские праздники. Особенно эти праздники любят…

31.12.2016 / No Comment / Read More
Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)
«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы
Федір Турченко: «За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…»
«Люди в Украине очень приветливые, гостеприимные и доброжелательные» — Председатель Запорожского грузинского общества Мамука Качлишвили
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