О воззваниях, Минздраве, кипрском газе и ОБСЕ — РОМАНОВИЧЕВ Политика

О воззваниях, Минздраве, кипрском газе и ОБСЕ — РОМАНОВИЧЕВ

5 000 километров на велосипедах: История путешественников, добравшихся до Китая (ФОТО) Общество

5 000 километров на велосипедах: История путешественников, добравшихся до Китая (ФОТО)

Какие изменения ждут бизнес в 2017 году: медиация как альтернатива суду Экономика

Какие изменения ждут бизнес в 2017 году: медиация как альтернатива суду

Запорожский борец Жан Беленюк отказался выступать за Китай Спорт

Запорожский борец Жан Беленюк отказался выступать за Китай

Какие изменения ждут запорожский бизнес в 2017 году

Какие изменения ждут запорожский бизнес в 2017 году Медиация как альтернатива суду Развестись через суд, подать иск имущественного или неимущественного характера для физического лица теперь стоит 640 гривен…

04.02.2017 / No Comment / Read More

Официально: автомобиль запорожской «скорой» в ДТП не попадал

Официально: автомобиль запорожской «скорой» в ДТП не попадал Автомобиль, попавший сегодня в Мелитополе в аварию, не является машиной «скорой», а — санитарная карета Токмакской райбольницы, перевозившая планового больного.…

04.02.2017 / No Comment / Read More

Жители Запорожья смогут приобрести лекарства чуть дешевле (СПИСОК)

Жители Запорожья смогут приобрести лекарства чуть дешевле (СПИСОК) С 1 февраля в силу вступил приказ Министерства Здравоохранения «Об утверждении порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства». Согласное…

04.02.2017 / No Comment / Read More
Запорожцев приглашают посетить выставку кукол-мотанок от Инги Янкович (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье прошел тематический мастер-класс посвященный Международному дню хиджаба (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Ланцюг єднання»: запорожцы отметили День Соборности патриотической акцией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)
«ЭЛУАД» в Запорожье покупает соль за 1,5 млн. у предприятия из «черного списка» (ДОКУМЕНТ)

«ЭЛУАД» в Запорожье покупает соль за 1,5 млн. у предприятия из «черного списка» (ДОКУМЕНТ)

В среду, 1 февраля, стало известно, что КП «Эксплуатационное линейное управление автомобильных дорог» хотят заключить договор с ООО «Торговый дом «Запорижнафтострой» для поставки соли на сумму в 1 500 000 грн. Об этом сообщается в системе электронных закупок «ProZorro». Читайте также: Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на…

03.02.2017 / No Comment / Read More

Коммерсанты Запорожья, Израиль вам поможет!

Коммерсанты Запорожья, Израиль вам поможет! С 6 по 8 марта 2017 года состоится украинская секторальная торговая миссия в Израиль, в…

02.02.2017 / No Comment / Read More
Запорожский титано-магниевый комбинат пытаются вернуть в государственную собственность
Гройсман похвалил бюджет развития Запорожской области, но денег на мосты пока не выделил
В Запорожье увеличили расходы на льготы для молодых семей
Запорожский облсовет открыл миллионный тендер на уборку помещения (ДОКУМЕНТ)
В новый сериал об островах планеты включен запорожский остров Хортица (ВИДЕО)

В новый сериал об островах планеты включен запорожский остров Хортица (ВИДЕО)

В 2015 году Украинская служба Британской телерадиокорпорации сняла сериал об островах мира. В этот список также попал запорожский остров Хортица. Читайте также: В Запорожье прошел первый отборочный тур Международного конкурса-фестиваля «Аккорды Хортицы» Первая серия сериала вышла с видеосюжетом об острове Хортица. В 4-минутном сюжете авторы…

03.02.2017 / No Comment / Read More

Среди жителей Запорожья выберут лучших пап

Среди жителей Запорожья выберут лучших пап В Запорожье пройдет конкурс «Отец года». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА. Читайте также: 13-летняя каратистка…

03.02.2017 / No Comment / Read More
Запорожцев приглашают посетить выставку кукол-мотанок от Инги Янкович (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье прошел тематический мастер-класс посвященный Международному дню хиджаба (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье инициировали конкурс на лучшую кормушку для птиц
В сети опубликовали фильм в память о разгоне Запорожского Майдана 2014 (ВИДЕО)
Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Итоги недели: Что нельзя мэру? и Долго запрягать

Где Син? Целый месяц ответ на этот вопрос с увлечением искали горожане, пресса, прокуратура. Наконец мэр в Запорожье на рабочем месте. Пора бы задать вопрос, что делает Син в плане своих должностных обязанностей. Но данная проблема отходит на второй план. Похоже, и для самого градоначальника…

19.03.2015 / No Comment / Read More

Худой мир во время войны

Худой мир во время войны В ночь на 15 февраля, на которое было намечено начало перемирия, президент Порошенко собрал телекамеры. Его…

26.02.2015 / No Comment / Read More
Итоги недели
Жителей области переводят на рыночные условия
Освободят ли Савченко?
26 января: важно помнить. В день годовщины запорожского Майдана активисты сожгли георгиевские ленты
РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

РЕВОЛЮЦИЯ «казачков засланных» или пока Путин не решит убрать с должностей Климкина, Гонтареву, Муженко и Ко, их табуретки незыблемы — РОМАНОВИЧЕВ

«Екс-­перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін просить СБУ відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради президента Петра Порошенка. За словами Кузьміна, в той момент, коли Україна веде війну з Росією, «громадянин України Петро Порошенко, він же Верховний головнокомандувач і президент країни, в змові зі…

19.01.2017 / No Comment / Read More

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину…

Знаем мы этих подстрекателей, готовых помочь Путину… «Служба безопасности Украины обнаружила подготовленные планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях страны. Об этом…

11.11.2016 / No Comment / Read More
Война, липецкая фабрика и деньги в матрацах… — РОМАНОВИЧЕВ
0,1% «нала»: ждать ли благотворительному телемарафону помощи от высокопоставленных лиц Запорожской области?
Антиукраинская коалиция — в Берлине и дома… — Романовичев
Ярмарка лицемерия в святой для украинцев день — мнение
«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

«Графика сейчас актуальна, как никогда» – запорожская поп-арт-художница Яна Шевченко (ФОТО)

Поп-­арт – это вид изобразительного искусства, который возник в Западной Европе и США в 1950-­60 годы как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Картины в стиле поп-­арта яркие, необычные, интересные. Такие изображения не только понятны любому человеку, но и являются средством высмеивания разнообразных человеческих пороков, принципов…

15.01.2017 / No Comment / Read More

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО)

Новогодняя сказка, или как запорожские Дед Мороз и Снегурочка творят волшебство (ФОТО) Ежегодно весь мир, и Украина в том числе, отмечает новогодне-­рождественские праздники. Особенно эти праздники любят…

31.12.2016 / No Comment / Read More
Магия делает все возможным — запорожский фокусник-иллюзионист Артем Трищенков поведал свою историю (ФОТО)
«Насторожить родителей сейчас должно отсутствие у них информации о методах лечения и профилактики детских болезней», — главный врач 5-й детской больницы
Федір Турченко: «За імперські амбіції недалекоглядні нації, врешті-решт, розраховуються кров’ю. Своєю і сусідів…»
«Люди в Украине очень приветливые, гостеприимные и доброжелательные» — Председатель Запорожского грузинского общества Мамука Качлишвили
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